Atletica, Jacobs e compagni in preparazione a Rieti per Parigi 2024

SportFair

Gli azzurri dell’atletica si preparano per le Olimpiadi di Parigi 2024 e per la preparazione avranno a disposizione un nuovo campo. Il Comune di Rieti e l’associazione sportiva “Sport in Rieti” hanno infatti sottoscritto la convenzione che trasformerà lo Stadio di atletica leggera “Raoul Guidobaldi” in un campo di preparazione internazionale in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Nel capoluogo laziale arriveranno stelle del calibro di Marcel Jacobs, campione olimpico in carica dei 100 metri, Andre De Grasse e altri medagliati allenati da Rana Reider.

Ad ufficializzare la firma della convenzione il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore allo sport Chiara Mestichelli. “Dal 10 maggio al 15 agosto lo Stadio Guidobaldi sarà uno dei centri dell’atletica mondiale rinnovando quella tradizione che per lunghi decenni ha legato il nome di Rieti ai più grandi personaggi della disciplina – hanno dichiarato i due amministratori a margine della firma – Abbiamo firmato, infatti, la convenzione attraverso la quale mettiamo a disposizione lo Stadio Guidobaldi, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione della pista e degli impianti energetici, e il Campo d’Altura del Terminillo. Siamo entusiasti di poter annunciare alla città un risultato di tale portata, consapevoli della forte visibilità in termini promozionali e di turismo sportivo che ne deriverà“.