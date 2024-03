SportFair

Altre rivelazioni di Arianna Fontana dopo le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. La pluri-campionessa olimpica di Short Track ha chiuso definitivamente all’ipotesi di vederla gareggiare con la divisa degli Usa alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

“Mai in dubbio il mio patriottismo e l’amore per la mia patria”. L’atleta italiana sottolinea di “aspettare una conferma” per un incontro con i vertici del Coni e della Federazione. Arianna Fontana è una delle atlete italiane più medagliate della storia e ha spiegato il suo punto di vista sullo scontro di questi anni con la sua federazione, spiegando di doversi trasferire a Salt Lake City solo per allenarsi con il marito di passaporto statunitense.

“C’è stata una escalation che si poteva evitare, mettendo dubbi sul patriottismo e l’amore che ho per il mio Paese. Chi conosceva i miei piani di allenamento poteva fermare tranquillamente la cosa sul nascere”, conclude Fontana.