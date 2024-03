Andrea Vötter e Marion Oberhofer imbattibili! Seconda Coppa del Mondo consecutiva per le azzurre dello slittino

SportFair

Andrea Vötter e Marion Oberhofer vincono per la seconda volta consecutiva la Coppa del Mondo generale del doppio femminile. Il quarto posto nella gara finale di Sigulda, in Lettonia, ha certificato il nuovo trionfo della coppia italiana che con 955 punti precedono nella graduatoria generale le tedesche Degenhardt/Rosenthal (901) e Eitberger/Schimer (896).

Il successo dell’ultimo atto stagionale è andato proprio a Degenhardt/Rosenthal che con il tempo complessivo di 1’24″648 hanno superato le connazionali di 0″254 con le austriache Egle/Kipp terze a 0″283.

Vötter/Oberhofer hanno completato l’ultima gara stagionale di Coppa del Mondo in rimonta, risalendo di due posizioni rispetto alla sesta piazza occupato a metà gara per pagare un distacco complessivo di 0″381 nei confronti delle vincitrici. Un risultato che chiude una stagione di altissimo livello per le due sudtirolesi, capaci di cogliere due vittorie e di salire sul podio in dieci delle dodici gare disputate, senza mai fare peggio di quarte.

Per loro è arrivato anche il secondo posto nella classifica di doppio, graduatoria vinta da Degenhardt/Rosenthal con 780 davanti alle azzurre, 725; terze ancora Eitberger/Schimer 661.

L’ultima gara di Coppa del mondo maschile di slittino

Settimo posto per Ludwig Rieder e Lukas Gufler e undicesimo per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nell’ultima sfida stagionale del doppio maschile, prova vinta in 1’22″915 dai lettoni Bots/Plume davanti ai tedesci Wendl/Artl (+0″095) e agli austriaci Steu/Kindl (+0″386) che hanno così conquistato la vittoria tanto nella classifica generale di Coppa del Mondo quanto in quella del doppio.

Rieder/Gufler con il nono tempo della seconda run hanno confermato il piazzamento occupato a metà gara con un ritardo complessivo di 0″836 mentre Rieder/Kainzwaldner hanno voluto riscattarsi dopo un’opaca prima discesa per risalire dal 14esimo all’undicesimo posto grazie al quarto tempo parziale: 1″108 il loro ritardo.

Per Rieder/Kainzwaldner sesto posto nella classifica finale di Coppa del Mondo con 566 punti complessivi, al termine di una stagione che li ha visti salire due volti sul podio con i terzi posti di Altenberg e nella sprint di Sigulda. Nono posto quindi per Ivan Nagler/Fabian Malleier con 525 e 12esimo per Rieder/Gufler con 394.