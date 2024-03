“Amadeus a Sanremo 2025, c’è la firma”: la Rai fa chiarezza

SportFair

“Amadeus condurrà Sanremo 2025“. Indiscrezione bomba riportata da diversi media che fa da contorno all’incontro che il noto presentatore, volto di punta della Rai, ha tenuto di recente con i vertici della tv di Stato. L’argomento è caldissimo perchè, come spesso spiegato in passato dallo stesso Amadeus, il suo lavoro in preparazione del Festival inizia con largo anticipo e vista l’incertezza su chi sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, serve fare chiarezza.

Sanremo 2025, la Rai fa chiarezza sul conduttore

A proposito di ‘chiarezza’, è la stessa Rai a essere intervenuta sull’argomento con un comunicato stampa nel quale si scrive che: “le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate“.

L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha ribadito all’Ansa che “la notizia sull’accordo tra la Rai e Amadeus per Sanremo è totalmente falsa. È grave che simili notizie vengano date avventatamente e senza adeguate verifiche, rischiando di arrecare un danno gravissimo all’azienda“.

Chi sarà il conduttore di Sanremo 2025?

Qualche giorno fa, ai microfoni dell’amico Fiorello a “Viva Rai2!”, Amadeus aveva ribadito la posizione già espressa durante e dopo Sanremo 2024, confermando l’incontro con la Rai, ma sottolineando anche di non aver cambiato idea: “è vero, l’incontro c’è stato, ma Sanremo non lo faccio“.

Dunque, chi condurrà Sanremo 2025? Restano caldi i nomi di diversi volti noti della tv: da Alessandro Cattelan, già nell’orbita di Sanremo 2024 prima che Amadeus ‘rinnovasse’ il suo impegno con Sanremo dopo le incertezza iniziali; Antonella Clerici; Paolo Bonolis; ma anche la possibilità di avere un’artista di spicco come Marco Mengoni o Laura Pausini affiancato da un personaggio più ‘televisivo’.