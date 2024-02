WTA Dubai, Paolini sfata il tabù Fernandez: disco verde per gli ottavi 

SportFair

Disco verde per Jasmine Paolini nella mattinata italiana. La tennista azzurra, numero 26 al mondo, ha staccato il pass valevole per l’accesso agli ottavi di finale del WTA di Dubai. Per riuscirci ha dovuto sfatare un vero e proprio tabù, quello che in carriera l’aveva vista, fin qui, sempre sconfitta da Leylah Fernandez. La tennista canadese (33ª WTA), si era imposta, infatti, ad Abu Dhabi 2021, Doha 2023, e nella BJK Cup 2023.

Finale diverso sul cemento di Dubai. Paolini costretta a rincorrere nel primo set dopo aver subito il break del 2-1. L’azzurra pareggia i conti sul turno di battuta dell’avversaria per il 3-3, sventa 4 palle break per il 3-4 e capitalizza la terza palla break per il 3-5. Un netto 0-40 nel game successivo le permette di capitalizzare il primo set point a disposizione per il 3-6 che chiude il set.

Copione simile nel secondo set con la canadese che strappa il servizio al secondo game e si porta avanti fino al punteggio di 4-1. Poi inizia la rimonta. Paolini ruba i turni di battuta del 4-3 e del 4-5 che segna il sorpasso. Il secondo match point utile è quello buono per il 4-6 finale.