Una splendida Jasmine Paolini continua col sorriso il suo percorso al torneo WTA di Dubai. La tennista azzurra, numero 26 del ranking mondiale femminile, ha staccato oggi il pass per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città degli Emirati Arabi.

Paolini ha superato Sakkari, 11ª al mondo, in due set: la sfida è terminata col punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e 22 minuti di gioco. Ai quarti di finale l’azzurra affronterà la vincente della partita fra Frech e Rybakina.