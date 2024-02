WTA Dubai, non c’è pace per Paula Badosa: si ritira tra le lacrime ! VIDEO

SportFair

Non c’è pace per Paula Badosa. La tennista spagnola sta vivendo un periodo davvero difficile della sua carriera. E’ dagli Internazionali d’Italia dello scorso anno che Badosa deve fare i conti con problemi fisici: a Roma si infortunata alla schiena e da allora non è riuscita a ritrovare una buona forma fisica.

Agli Australian Open 2024 è tornata con sensazioni positive, ma poco dopo in Thailandia ha avuto nuovi problemi alla schiena, riprendendo la sua marcia in Qatar, ma adesso è costretta ad un nuovo stop.

Dolore fisico e mentale per Badosa, che ieri non è riuscita a trattenere le lacrime, sedendosi in panchina, sofferente, con lo sguardo perso nel vuoto. La spagnola negli ultimi scambi nella sfida con Lulu Sun, si è tenuta la mano sul fianco sinistro, lasciando intendere di avere qualche problema fisico, per poi alzare bandiera bianca, per la 32ª volta in carriera, dopo aver parlato con un medico ed un fisioterapista.