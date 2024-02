WTA Doha, doppio disco rosso per le azzurre: out Paolini e Trevisan

SportFair

Primo turno fatale per due italiane impegnate nel WTA di Doha. Passo falso sul cemento qatariota per Jasmine Paolini e Martina Trevisan eliminate nella gara dei 32simi di finale, match d’esordio per entrambe, rispettivamente da Navarro e Potapova.

Paolini (24 WTA) è stata sconfitta dall’americana Emma Navarro (23 WTA) in 2 set conclusi con il punteggio di 6-3 / 7-5. Disco rosso anche per Martina Trevisan (58 WTA), ripescata come lucky loser dopo il forfait di Barbora Krejcikova, battuta da Anastasia Potapova (34 WTA) in 2 set terminati con il punteggio di 4-6 / 4-6.