WTA Austin, Lucia Bronzetti fuori all’esordio contro Wang

Si spegne al primo turno la luce di Lucia Bronzetti nel tabellone principale del WTA di Austin. La tennista italiana, attualmente posizionata alla casella numero 52 della classifica femminile, è stata sconfitta dalla cinese Yafan Wang, numero 69 del ranking WTA.

Primo set molto combattuto. Bronzetti passa all’incasso dopo 3 palle break per il 2-3, ma subisce un rapido controbreak che riporta la sfida in parità. La cinese ha l’occasione di chiudere con 3 set point sul 5-4, ma l’italiana resta in partita. Nel game successivo 2 palle break a vuoto per Lucia e nuovo vantaggio per l’asiatica, sul 6-6 del game successivo si va al tie-break che sorride 7-6 (7-5) alla Wang.

Nel secondo set la cinese passa in vantaggio con il break del 3-2. Non si ripete al settimo game a causa di una strenua difesa di Bronzetti che disinnesca 4 palle break. L’azzurra si ripete sotto 5-3 evitando due match point. Nel game successivo Wang chiude i conti 6-4 con un netto 40-0.