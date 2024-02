World Athletics Continental Tour Gold, Daisy Osakue trionfa nel disco

SportFair

Decolla la stagione di Daisy Osakue con la vittoria al meeting di Melbourne, in Australia. Subito al primo lancio la miglior misura dell’azzurra che spedisce l’attrezzo a 61,57. La gara dalla torinese prosegue con 57,05 alla seconda prova e 56,67 al quinto turno, nulli invece gli altri tre tentativi. Nella tappa che inaugura il nuovo anno del World Athletics Continental Tour Gold, secondo circuito internazionale per prestigio e rilevanza, è un successo significativo anche in ottica ranking mondiale.

La portacolori delle Fiamme Gialle torna così sopra la soglia dei sessanta metri dopo il quarto posto di sabato a Adelaide con 57,25 nella sua prima uscita della trasferta ‘down under’ e incrementa anche lo stagionale di 59,01 ottenuto nell’esordio di Novara a fine gennaio. Primatista italiana con il 64,57 dell’anno scorso a Pietrasanta e dodicesima ai Mondiali di Budapest, dove ha ripetuto lo stesso piazzamento delle Olimpiadi di Tokyo, la piemontese si impone nei confronti della britannica Jade Lally (57,86) e della giamaicana Samantha Hall (57,27). Tra gli altri risultati del Maurie Plant Meet c’è il salto a 1,99 dell’australiana Nicola Olyslagers, argento olimpico e bronzo mondiale nell’alto, che quest’anno ha già superato 2,03.