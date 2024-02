Van der Poel, 6 leggenda! L’olandese vince il sesto Mondiale di Ciclocross

SportFair

Era il favoritissimo della vigilia, complici le assenze di van Aert e Pidcock, e non ha deluso le attese. Mathieu van der Poel ha dominato la gara dei Mondiali Tabor confermandosi il più grande crossista di sempre. Il fenomeno olandese ha vinto il 6° Mondiale di Cross, il 10° in carriera se includiamo le gare su strada.

Un trionfo mai messo in discussione. Primo dal primo giro, al terzo aveva già mezzo minuto sul connazionale Joris Nieuwenhius secondo a 36”. Completa il podio il belga campione europeo Michael Vanthourenhout a 1’06”. Il miglior azzurro classificatosi è Filippo Fontana, 17° a 3’35”.

Per VDP è il 222° successo in carriera dal 2011, quando aveva 16 anni e correva negli juniores, il 13° di questa stagione invernale su 14 cross (è caduto a Benidorm mentre era in testa).