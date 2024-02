Toto Wolff, l’addio di Hamilton ed il sostituto: “non ho nulla contro Vasseur”, e sul dopo Lewis…

SportFair

I piloti della Formula 1 sono impegnati nei test del Bahrain, ad una settimana dall’inizio della stagione 2024, in programma proprio sul circuito di Sakhir, il 2 marzo.

Nel paddock sono tanti gli argomenti che rubano la scena alle vetture in pista. Primo fra tutti il caso Horner, ma anche il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025.

Proprio di questo e del successore del pilota britannico ha parlato Toto Wolff, team principal Mercedes.

Toto Wolff sull’addio di Hamilton a Mercedes

“Non ho nulla contro Fred Vasseur, ha il mio stesso ruolo e cerca il meglio per la sua squadra. E capisco che è stato Lewis a dirmelo prima di chiunque altro, perché Lewis gli ha detto che voleva essere il primo a dirmelo“, ha detto il team principal Mercedes.

“È una grande novità, ovviamente, all’interno del team e dobbiamo lavorare con essa nelle dinamiche di squadra, dobbiamo lavorarci, ma continuiamo insieme in fabbrica, negli eventi promozionali e tutto rimane uguale A livello umano e professionale, vogliamo finire alla grande perché abbiamo sperimentato tante cose insieme. Daremo la migliore macchina possibile ai nostri due piloti“, ha aggiunto.

Toto Wolff ed il sostituto di Lewis Hamilton

“Antonelli è con noi da quando aveva 11 anni, è giovane perché ha 17 anni e dobbiamo togliergli la pressione. Penso che sarà un pilota di successo in F1 quando arriverà, ma la F2 non è ancora iniziata, vedremo le prime gare perché all’inizio sarà molto complicato. Ci sono tanti ottimi piloti in griglia adesso a disposizione e non sarà qualcosa che decideremo presto“, ha proseguito Wolff.