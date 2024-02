Tiro con l’arco, Cinzia Noziglia show! Record del mondo agli Europei indoor

SportFair

Super prestazione di Cinzia Noziglia agli Europei Indoor: l’azzurra si prende il record del mondo nell’arco nudo con 556 punti al termine della 60 frecce di ranking round (+4 rispetto al precedente primato della svedese Bjorklund). Al termine della prima giornata tutte le classi e divisioni hanno visto gli arcieri italiani assoluti protagonisti, in vista delle eliminatorie individuali di oggi.

Prime frecce e prime soddisfazioni per gli azzurri impegnati ai Campionati Europei Indoor di Varazdin, in Croazia. Nella mattinata di ieri sono iniziate le gare con i primi turni di qualifica e Cinzia Noziglia ha fatto subito segnare il record del mondo arco nudo sulle 60 frecce totalizzando 556 punti, superando di quattro lunghezze la migliore prestazione mondiale del febbraio 2023 della svedese Lina Bjorklund.

L’atleta delle Fiamme Oro ha ovviamente conquistato anche il primo posto nella classifica femminile in cui le altre azzurre Fabia Rovatti e Alessandra Bigogno hanno concluso al quinto e al settimo posto con 517 e 516 punti. Nel maschile prima posizione ancora per l’Italia grazie a Simone Barbieri che ha totalizzato 559 punti, bene anche Giuseppe Seimandi, quinto con 534, e Valter Basteri, sesto a 532. Doppio primo posto anche per gli Junior dell’arco nudo con Giulio Iocchi a quota 528 punti e Viola Menna che conclude la qualifica con 480 punti.