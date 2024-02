Test Qatar: Bagnaia il più veloce con record! Tante cadute sul finale, a terra anche Marc Marquez

SportFair

E’ terminata la seconda giornata di test di MotoGP in Qatar, l’ultima giornata di lavoro prima dell’esordio stagionale, previsto per il 9 e 10 marzo proprio sul circuito di Losail.

Al termine di questa due giorni di test in Qatar sorride la Ducati, con un Pecco Bagnaia molto soddisfatto degli progressi della sua Desmosedici. Il campione del mondo in carica ha chiuso in vetta alla classifica dei tempi anche la seconda giornata di test, polverizzando il record della pista, fermando il cronometro sull’1:50.952.

Alle spalle di Pecco Bagnaia si piazza il suo compagno di squadra Enea Bastianini, pronto a far bene in questa nuova stagione di MotoGP. Terzo invece Aleix Espargaro, in sella all’Aprilia, seguito da Raul Fernandez, Vinales, Luca Marini e Di Giannantonio. Nono tempo per Binder, mentre Bezzecchi chiude la top 10.

Sul finale della giornata si sono registrate diverse cadute: Marc Marquez, Zarco, Mir, Miller e anche Aleix Espargaro sono infatti finiti a terra, senza conseguenze.