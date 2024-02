Test Formula 1, Ferrari sottotono? La spiegazione di Leclerc

SportFair

Prima giornata di test Formula 1 in Bahrain con un chiaro segnale lanciato dalla Red Bull. Neanche a dirlo. Max Verstappen, tre volte Campione del Mondo in carica, ha lasciato un secondo di gap sul primo degli inseguitori al termine della giornata. Un vantaggio impressionante, seppur da prendere con le pinze visto che si tratta solo di test pre-stagionali.

Valutazione simile anche per una Ferrari a ‘due facce’. Un buon secondo posto nella mattinata con Leclerc, poi retrocesso al settimo quando la guida, nel pomeriggio, è passata a Carlos Sainz (3°).

Test Formula 1, Leclerc tranquillo dopo la prima giornata

A margine della prima giornata, Leclerc ha invitato a non dare troppo peso ai tempi sul giro. “Questa prima mattina di test è stata piuttosto produttiva, soprattutto in termini di chilometraggio percorso – ha dichiarato Charles – per quanto riguarda la prestazione è semplicemente troppo presto per giudicarle e trarre conclusioni. Abbiamo condotto le prove che avevamo pianificato e tutto procede come da programma. Continueremo a lavorare e speriamo di avere altri due giorni produttivi in preparazione del Gran Premio“.