Tennis, Nastase all’attacco sul caso Halep: Serena Williams coinvolta nello scandalo doping

Simona Halep è stata sospesa per un presunto caso di doping: la tennista rumena è risultata positiva ad un controllo antidoping il 21 ottobre 2022 ed è stata sospesa a settembre 2023, con una squalifica dal gioco per quattro anni, fino ad ottobre 2026.

Il tennista di Simona Halep, Patrick Mouratoglou, si è assunto la colpa di quanto accaduto alla tennista: “gli abbiamo suggerito di prendere il collagene. Gli abbiamo portato del collagene da un’azienda. Questo collagene si è rivelato contaminato. Non avevamo modo di saperlo. Sono responsabile di quello che è successo perché è la mia squadra. In effetti, sono stato io a dargli quel collagene“, ha riconosciuto su Instagram.

Mentre Simona Halep è comparsa davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) tra il 7 e il 9 febbraio, ed è ottimista sulla possibilità di vedere ridotta la sua pena, arrivano duri attacchi al suo allenatore.

Ilie Nastase, infatti, non ha risparmiato Mouratoglou, coinvolgendo nello scandalo doping anche Serena Williams.

L’attacco di Ile Nastase a Mouratoglou

“Non so perché Mouratoglou abbia appena ammesso quello che ha fatto con Simona Halep. Tutti sanno di Serena Williams e nessuno dice niente. E quante volte si è rifiutata di fare il test”, ha affermato in un programma in diretta sul media rumeno ProSport.

“Penso che loro (lo staff di Mouratoglou) includessero anche Serena Williams e altri. Se l’hanno dato a Simona, sicuramente l’hanno dato anche agli altri giocatori con cui ha lavorato. Penso di sì, non credo che Simona Halep sia la prima a ricevere questo da Mouratoglou“, ha aggiunto.

Non è la prima volta che Nastase accusa Serena Williams di doping: nel 2017, quando gli atleti russi erano sotto esame, Nastase riteneva che l’America stesse facendo lo stesso. Il rumeno credeva che il fisico del 23 volte campione del Grande Slam fosse il risultato di pratiche di doping: “l’immagine della Russia nello sport ha sofferto molto a causa del doping, ma è abbastanza chiaro anche nel caso di Serena. Non vedi come appare? Nessuno controlla gli americani quando si tratta di doping. Se la verità venisse alla luce, tutti i grandi tornei scomparirebbero, tutti gli sponsor se ne andrebbero. Non puoi nemmeno immaginare“, aveva affermato.