Tennis, caduta di Tsitsipas durante un match di Paula Badosa a Doha | VIDEO

Paula Badosa ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto nel WTA 1000 di Doha. La spagnola ha trionfato al debutto contro Ashlyn Krueger, staccando il pass per il secondo turno del torneo.

La sfida è terminata col punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 la quarta vittoria stagionale per la spagnola. Ma ad attirare l’attenzione non è tanto il successo di Badosa, quanto un piccolo inconveniente in tribuna.

Nell’angolo del team di Badosa, infatti, si è registrata una bizzarra caduta.

La caduta di Tsitsipas

E’ stato Stefanos Tsitsipas a cadere mentre assisteva al match della sua fidanzata: il tennista greco è caduto mentre si stava sedendo nel suo posto, facendo ridere tutti i suoi ‘vicini’. Nulla di grave per Tsitsipas, che si è poi seduto regolarmente per continuare a seguire la partita di Badosa.

Stefanos Tsitsipas falls down when watching playing his girlfriend Paula Badosa with her mother 😂😂😂 pic.twitter.com/qVV3DfRi3B — Tennistonic (@tennistonic) February 12, 2024