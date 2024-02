Super Bowl, tutti pazzi per Taylor Swift: la birra tutta d’un fiato e i festeggiamenti | VIDEO

I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2024, il secondo consecutivo per la squadra di Mahomes, l’MVP della finalissima di NFL.

Grande festa, dunque, a fine partita, per i Chiefs, che hanno da tempo ormai una tifosa d’eccezione, Taylor Swift, fidanzata di Kelce.

La cantante americana 34enne ha dato spettacolo in tribuna: durante la partita, infatti, Taylor Swift Γ¨ stata inquadrata dalle telecamere e, una volta apparsa nel maxi schermo ha bevuto una birra tutta d’un fiato, sorprendendo le circa 80.000 persone presenti all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Taylor Swift, poi, si Γ¨ scatenata insieme a tutti i suoi amici poi, quando Γ¨ stata decretata la vittoria dei Kansas City Chiefs, prima di scendere in campo e poter abbracciare e baciare il suo Kelce.

What a bad example.

Lana Del Rey gets knocked over during the #SuperBowl celebration in Taylor Swift’s suite.

Travis Kelce sees Taylor Swift for the first time after he just won. pic.twitter.com/dowbXUm0qc

