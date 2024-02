L’infortunio è alle spalle, Sophie Mathiou può sognare: “voglio Milano-Cortina 2026” | VIDEO

SportFair

Una giovane stella dello sci italiano che vuole lasciarsi le difficoltà alle spalle e tornare a brillare. Sophie Mathiou, Campionessa mondiale juniores 2021 nello slalom, viene da un momento difficile a causa di un brutto infortunio al ginocchio, per il quale è rimasta tanti mesi lontana dalle piste da sci. “La sfida più difficile della mia carriera“, la definisce Sophie che, dopo una lunga riabilitazione, ha grande voglia di riscatto.

“Il mio prossimo obiettivo è raggiungere la Coppa del Mondo e magari anche le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, credo che per un’italiana sia il massimo competere nelle Olimpiadi in casa“, confessa. E chissà che non possa ritrovarsi a battagliare con il suo idolo, Mikaela Shiffrin, “la più forte sciatrice che c’è in questo momento“, ammette Sophie.

L'infortunio, la Shiffrin e il sogno Milano-Cortina 2026: la voglia di riscatto di Sophie Mathiou