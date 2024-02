Fenomeno Sinner, vince anche l’ATP Rotterdam! Trionfo in finale contro De Minaur

SportFair

Non ci sono più aggettivi per descrivere Jannik Sinner, fenomeno del tennis. Il 22enne italiano continua a dimostrarsi in un momento eccezionale di forma e si è confermato anche all’ATP Rotterdam. Nell’ultimo atto è andata in scena la sfida contro Alex De Minaur.

Non è stata una partita facile per Sinner contro un avversario insidioso. Nel primo set si registrano due break, poi quello decisivo di Sinner sul 5-5, poi il 7-5. Nel secondo set l’italiano continua confermarsi superiore e chiude 6-4. Sinner sempre più nella storia del tennis. L’italiano conquista il 12° torneo in carriera, il secondo nel 2024 e da domani sarà il numero 3 al mondo.