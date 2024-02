Sinner da Mattarella tra Coppa Davis e Australian Open: “abbiamo fatto una cosa importante per questo Paese”

SportFair

E’ andata in scena un’altra giornata importante per celebrare la doppia impresa dell’Italia del tennis: la vittoria della Coppa Davis dopo 47 anni dall’ultima volta e il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. Arnaldi, Bolelli, Sonego, Musetti e il campione altoatesino si sono presentati dal presidente Sergio Mattarella.

Il primo a parlare è Giovanni Malagò, presidente del Coni: “celebriamo qualcosa di importante e speciale, Sinner ci ha resi orgogliosi con semplicità e stile. I ragazzi hanno vinto la Coppa Davis di squadra, Sinner ha chiuso il cerchio di un lungo percorso”.

Binaghi, presidente della Federtennis: “Sinner ha superato se stesso. In Australia ha riscritto la storia del tennis italiano. Abbiamo mantenuto la promessa, siamo tornati vincitori qui al Quirinale”.

Le parole di Sinner e Mattarella

Sinner: “riportare qui il successo dopo 47 anni ha rappresentato un grande sacrificio per la squadra. Siamo tutti ragazzi normali, con le nostre caratteristiche. Abbiamo giocato un ottimo tennis, ma soprattutto ci siamo sentiti liberi in campo. Dopo Bologna abbiamo sofferto e devo dire grazie a Matteo Berrettini per aver sostenuto la squadra. Abbiano fatto una cosa importante per questo Paese. Ora ci sono le Olimpiadi e penso che ognuno di noi proverà a far del proprio meglio”.

Mattarella: “tanti hanno seguito il vostro percorso, l’entusiasmo per questa squadra non si attenua. Vi ringrazio per la vostra coesione, la vostra normalità è segno di grande valore umano”.