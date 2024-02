Sinner in viaggio per Indian Wells, ma la foto sui social manda in allarme i fan

SportFair

Jannik Sinner è pronto per un nuovo torneo. Dopo aver vinto gli Australian Open ed il torneo ATP di Rotterdam, l’altoatesino, numero 3 al mondo, scenderà in campo ad Indian Wells.

Sinner si è allenato ieri a Monte-Carlo con Berrettini prima di partire per gli Stati Uniti, dove potrebbe superare Alcaraz e diventare 2° del ranking ATP, ma la foto sui social ha fatto allarmare tutti i fan.

La foto di Sinner in bianco e nero

Jannik Sinner è diventata una star anche sui social, dove vanta 2,3 milioni di follower, ma forse non è ancora molto… social! L’altoatesino, infatti, ha postato una foto nelle scorse ore che ha fatto allarmare, e non poco, i suoi fan.

“Parto per gli Stati Uniti domani. Ci vediamo tutti lì“, ha scritto, ma la foto utilizzata, in bianco e nero e col volto serio e concentrato, ha fatto spaventare.

“Pensavo al peggio già“, ha commentato una follower. “Jannik non mette più post con sto colore di fondo che me fai vení li colpi“, ha scritto un altro fan. “La foto in bianco e nero per dare un minimo di speranza agli avversari, facendogli pensare ad un tuo ritiro“, ha scherzato un altro ancora.