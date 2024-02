Tennis, Simona Halep fa ricorso al TAS: “l’incubo è finito”

SportFair

Simona Halep sta scontando la squalifica per doping dopo essere risultata positiva ad un controllo a seguito del quale ha ricevuto una sanzione fino ad ottobre 2026.

La tennista rumena ha però deciso di fare ricorso al TAS, come annunciato oggi in un post sui social network. Halep ha raccontato il suo attuale stato d’animo e adesso spera di poter avere un esito positivo dal TAS.

Il post social di Simona Halep

“L’incubo che ho vissuto per un anno e mezzo è finito. Ho avuto la possibilità di difendermi al TAS e dimostrare di non aver fatto ricorso ad alcun tipo di doping. Questo è quello che ho detto dal primo giorno in cui sono stato accusata. Ora aspetto la decisione a testa alta e voglio ringraziare i tifosi, i giocatori, gli ex giocatori, le leggende dello sport, i miei sponsor e tutti gli altri per l’incredibile supporto, i messaggi e i video che mi sono stati inviati durante questo periodo molto difficile. Grazie per la vostra fiducia incondizionata. Il vostro sostegno ha significato molto per me e mi ha dato la forza di continuare a lottare ogni giorno per dimostrare la verità. Vi darò notizie sul mio caso non appena le avrò. Vi auguro tutto il meglio. Il bene e la verità vincono sempre”, ha scritto Simona Halep sui social.