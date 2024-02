Serie A, il Milan supera il Napoli e mette pressione alla Juve: la nuova classifica

SportFair

In attesa del posticipo Juventus-Udinese, si è conclusa la 24ª giornata del campionato di Serie A. La sfida di San Siro tra Milan e Napoli si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Theo Hernandez. Un altro passo falso della squadra di Walter Mazzarri e la qualificazione in Champions League rischia di allontanarsi definitivamente. Il distacco è di 7 punti.

La prima grande occasione è per il Napoli, l’attaccante Simeone non riesce a deviare la sfera in porta. Poi il Milan passa: al 25′ grande azione di Leao e il vantaggio porta la firma di Theo Hernandez. Infortunio per Calabria e cambio obbligato per Pioli: al suo posto dentro Florenzi. Si va all’intervallo sull’1-0. Nel secondo tempo in campo Politano e Raspadori, poi due occasioni per Simeone e una per Politano.

Pioli risponde con Simic e Musah. Nel finale Simic rischia il clamoroso autogol. E’ l’ultima occasione della partita. Vince il Milan 1-0. Nelle altre partite vittoria dell’Atalanta contro il Genoa (1-4). Vola l’Inter dopo il colpo 2-4 sul campo della Roma. Ok anche Fiorentina e Lazio. In chiave salvezza vittoria dell’Empoli a Salerno.

La classifica

Inter 60

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42

Bologna 39

Roma 38

Fiorentina 37

Lazio 37

Napoli 35

Torino 33

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo 20

Udinese 19

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13