Sci, Brignone e Bassino ancora protagoniste a Crans Montana: azzurre sul podio del SuperG

Stephanie Venier tira fuori dal cilindro un’ottimo superG sulla Mont Lasceaux di Crans Montana e si prende la vittoria, dopo aver fatto due discese non eccellenti. Il tempo dell’austriaca è di 1’16″52, solo 4 centesimi meglio di un’ottima Federica Brignone, che fa registrare il podio numero 65 della carriera, il secondo in due giorni in Svizzera, e recupera punti nella classifica di specialità, visto che Lara Gut-Behrami si ferma al sesto posto.

Ora la valdostana è terza a 34 punti dall’elvetica e a 29 dall’austriaca Hutter, al secondo posto. Sono 4 centesimi che bruciano, ma la differenza fra le due è stata la parte centrale, dove l’austriaca ha pennellato, staccando Brignone. L’azzurra ha recuperato molto con una parte finale perfetta, ma non è stato sufficiente per la vittoria.

Terzo posto per Marta Bassino, completamente ritrovata, a soli 15 centesimi dalla Venier. Anche per la piemontese una parte centrale più lenta rispetto alle prime due e un recupero finale che le ha consegnato il terzo gradino del podio.

Laura Pirovano, con il pettorale 1, riesce a prendere l’11/o posto con 1″04 di svantaggio, mentre è 13/a Roberta Melesi a 1″20. Nicol Delago e Teresa Ruggaldier sono a 2″31, Sara Thaler a 3″05, Nadia Delago a 3″68 mentre è uscita Vicky Bernardi.

Il circus femminile si trasferisce in Val di Fassa, sulla VolatA, la pista del Passo San pellegrino, per l’ultima tappa italiana della stagione.

Le parole delle azzurre dopo il superG di Crans-Montana

“Un bel week-end – ha detto Brignone –, mi spiace perché subito dopo la stradina sono andata un po’ lunga e ho dovuto calcare un po’ troppo e ho perso tanto tempo per il piano. Poi ho fatto un’ottima parte finale, ma Venier ha fatto una parte centrale eccellente ed è davanti. Mi brucia un po’ perché spesso sono dietro per pochi centesimi, ma è così. Non penso alle classifiche, voglio andare avanti gara per gara e cercare di fare ogni volta il meglio. Le prossime gare in Italia saranno al Passo San Pellegrino e lì spero di poter tirare a tutta dall’inizio alla fine. Voglio fare delle belle gare”.

“Un week-end super – ha detto Bassino –, sono veramente felice di questo fine settimana, sono contenta di tutto. Era veramente difficile, la neve era pappa, non aveva consistenza. Ho sbagliato all’ingresso del piano e ho perso velocità, ma sono rimasta concentrata. E’ stato un progresso continuo, sapevo che facevo dei tratti bene, ora è arrivata maggiore consapevolezza e tutto funziona meglio. Queste gare mi danno fiducia e continuerò su questa strada. Giovedì farò un giorno di gigante e poi torneremo a fare velocità in Val di Fassa”.

“Anche oggi avevo l’1 ed è stato un bene – ha commentato Pirovano – perché la pista si scalda sempre di più. Però non si riesce a dosare al meglio. Ho fatto una gara discreta e il bilancio del week-end è sicuramente positivo”.

“Una prova discreta – ha detto Melesi –, ho fatto qualche errore e forse potevo fare qualcosa di più. Mi serviva anche qualche punto e sono abbastanza soddisfatta. Ci sono ancora tante gare di superG e quindi ci prepariamo per andare in Val di Fassa e cercare di fare il meglio possibile”.