Sci alpinismo, Alba De Silvestro 2ª in Val Martello: splendido 3° posto per Eydallin

SportFair

Alba De Silvestro e Matteo Eydallin salgono nuovamente sul podio dell’individuale di Coppa del Mondo: la bellunese è seconda, il piemontese è terzo nell’atto di apertura della tappa di Coppa del Mondo in Val Martello, in provincia di Bolzano.

Sull’impegnativo tracciato altoatesino di 14,2 km con 1500 metri di dislivello positivo, la vittoria al maschile è andata al francese Xavier Gachet che in un acceso finale ha tagliato per primo il traguardo in 1:23’59″94 con un risicato margine di 4″55 sull’esperto connazionale William Bom Mardion e di 5″22 sull’azzurro, già secondo in apertura di febbraio nell’ultima tappa del massimo circuito, a Villars.

Ai piedi del podio, quarto posto per l’elvetico Remi Bonnet mentre un quartetto di italiani si è inserito tra l’ottavo e l’undicesimo posto della classifica, nell’ordine Federico Nicolini, Michele Boscacci, Robert Antonioli ed Alex Oberbacher. A seguire, quindi, 14esima piazza per Davide Magnini, 17esima per Nadir Maguet, 18esima per Nicolò Canclini, 20esima per Matteo Sostizzo, 23esima per Luca Tomasoni, 27esima per Alex Rigo.

Poco dopo è toccato ad Alba De Silvestro confermarsi protagonista di una grande stagione: per la veneta di casa in Valtellina si tratta del terzo podio stagionale nella disciplina che l’ha vista bronzo ai Campionati Europei di Flaine, in apertura di gennaio.

Ad imporsi è stata la francese Axelle Gachet Mollaret, capace di completare la prova in 1:27’24″04 con un vantaggio di 40″33 sull’azzurra – al ventottesimo podio della carriera, mentre in terza posizione si è affacciata l’austriaca Johanna Hiemer, staccata di 1’45″88. Molto positivo anche il quinto posto di Giulia Murada (+2’37″09), con Giulia Compagnoni ottava, Lisa Moreschini decima, Noemi Junod tredicesima e Katia Mascherona 15esima.

La tappa altoatesina si completerà tra sabato 24 e domenica 25 febbraio con la prova mista a squadre e la gara sprint.