Sanremo 2024, arriva la protesta: i trattori sul palco dell’Ariston

“Sarebbe bene che arrivassero i trattori, un palcoscenico come quello di Sanremo non lo trovi ovunque“. “Allora io li faccio salire sul palco“. Un botta e risposta tra Fiorello e Amadeus, nato tra il serio e il faceto durante la conferenza stampa della vigilia del Festival, concluso con una battuta del comico siciliano: “sai chi sarà il primo che arriverà sul trattore, vero? Al Bano“.

Difficile che il famoso cantante pugliese si presenti all’Ariston, decisamente più probabile vedere i volti di “una protesta giusta e sacrosanta“, come Amadeus ha definito la mobilitazione degli agricoltori contro i rincari del comparto agricolo. Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori, ha accettato l’invito: “un nostro rappresentante salirà sul palco di Sanremo. Siamo in contatto con l’organizzazione del Festival per stabilire i dettagli“.