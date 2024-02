Sanremo 2024, la malattia di Giovanni Allevi: che cos’è il mieloma e come sta l’artista?

SportFair

Tutto pronto per la seconda serata di Sanremo 2024 che prosegue sulla scia di una puntata inaugurale che ha fatto il pieno di share. Ricco il programma di questa sera che vedrà un nuovo co-conduttore affiancare Amadeus, 15 artisti in gara e gli altri 15 che ne presenteranno l’esibizione. Fra gli ospiti c’è grande attesa per rivedere sul palco dell’Ariston Giovanni Allevi, assente dalle scene da diverso tempo a causa di una grave malattia.

La malattia di Giovanni Allevi: dal triste annuncio social al ritorno a Sanremo 2024

Era l’estate del 2022 quando Giovanni Allevi, attraverso il proprio account Instagram, ha annunciato ai fan di avere un mieloma multiplo, particolare forma di tumore che colpisce le cellule del midollo osseo. Allevi è stato costretto a prendersi una lunga pausa dalla sua carriera artistica dedicandosi alle cure. Sui social ha continuato a raccontare la sua vita, le difficoltà di tutti i giorni, il dolore fisico e quello dell’anima. La musica lo ha sempre aiutato. Questa sera il compositore ascolano tornerà a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo (nonostante 2 vertebre fratturate e la neuropatia) dopo una lunga assenza dalle scene. Il primo passo verso un ritorno che si concretizzerà con un nuovo tour in tutta Italia.

Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma: che cos’è e come si cura

Giovanni Allevi è affetto da mieloma multiplo, un tumore che colpisce alcune cellule del midollo osseo dette plasmacellule, quelle che si occupano di produrre gli anticorpi contro le infezioni. Tale malattia rappresenta l’1,6% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia, l’1,5% invece nelle donne (dati AIRC).

Tale tipologia di tumore rende incontrollabile la moltiplicazione di tali cellule, segnando un accumulo importante all’interno del midollo osseo e in altre parti dell’organismo. Accumulo che danneggia organi e tessuti.

Tra i sintomi più noti ci sono il dolore alle ossa, soprattutto a quelle di schiena, anca, costato. Ossa che diventano più fragili e rischiano di rompersi. I pazienti affetti da mieloma posso presentare alti livelli di calcio nel sangue che, in concentrazioni così elevate, può causare uno stato di confusione e debolezza.

Non è ancora ben chiaro cosa porti all’insorgenza di questo tumore, ma è risaputo che tende a colpire prevalentemente le persone in età avanzata, e solo in minima parte individui sotto i 40 anni d’età.