Sanremo 2024, la malattia di Gigi D’Agostino: il problema di salute del dj e come sta oggi

E’ tutto pronto a Sanremo per la quarta e penultima serata del Festival 2024. La 74ª edizione della kermesse canora sta per volgere al termine, ma ancora ci sarà tanto spettacolo da non perdere.

Oggi i 30 cantanti in gara si esibiranno con delle cover, in compagnia di alcuni ospiti, per la serata dei duetti. Oggi non ascolteremo quindi i brani in gara al Festival, ma lo spettacolo è assicurato.

Tanti gli ospiti di oggi, alcuni dei quali sempre del mondo della musica. Oltre agli artisti che affiancheranno i Big in gara, oggi sarà il turno anche di Arisa e Gigi D’Agostino. Il famoso dj e producer tornerà ad esibirsi a Sanremo 2024, in collegamento dalla nave Costa Smeralda, dopo due anni di stop.

La malattia di Gigi D’Agostino

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo… Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore… Gigi”, con queste parole Gigi D’Agostino ha annunciato la sua malattia a dicembre del 2021, anche se già quattro anni prima aveva annullato alcune date del suo tour per la terapia.

A gennaio del 2022 Gigi Dag si è mostrato sui social mentre camminava con un deambulatore e a marzo dello stesso anno i suoi post di aggiornamento sulle sue condizioni non erano troppo positivi: “purtroppo le mie condizioni non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore“.

Dopo diversi mesi, però, finalmente la luce in fondo al tunnel. Gigi D’Agostino ha infatti pubblicato sui social una sua foto, senza didascalia: l’espressione sul suo volto era molto più esplicativa di qualsiasi parola. Gigi Dag aveva ritrovato il sorriso.

Il dj non è mai entrato troppo nei dettagli della sua malattia, in molti pensano ad un tumore, ma non c’è nulla di ufficiale.

Come sta oggi Gigi D’Agostino

La cosa più importante di tutte, sicuramente, è che oggi Gigi Dag sta meglio, come lui stesso ha scritto in risposta ad alcuni amici e follower nei commenti sui social. “Ora sto meglio, vado avanti“, ha scritto più volte, mostrandosi sorridente e sereno.

Questa sera Gigi D’Agostino torna ad esibirsi dopo due anni di stop e anche questo, ovviamente, fa pensare che il dj e produttore italiano sta recuperando e che le sue condizioni di salute siano migliorate.