Sanremo 2024 – Fiorello saluta Sofia Goggia, Federica Brignone no: la manager fa chiarezza

E’ andata in scena ieri la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Tutti e 30 i cantanti in gara si sono esibiti, facendo conoscere al pubblico i loro brani, molti dei quali sono già entrati nella testa e nel cuore di moltissimi.

Non sono mancate gag simpatiche, interventi commoventi e ospitate… sportive. Zlatan Ibrahimovic ha infatti sorpreso tutti intervenendo poco dopo l’inizio dello spettacolo, mentre un po’ più tardi è salita sul palco dell’Ariston Federica Brignone, che ha portato con sè il suo casco “perchè gli sci erano un po’ ingombranti”, e ha presentato qualche artista in gara.

In tantissimi si sono domandati perchè la campionessa azzurra di sci non abbia salutato in diretta televisiva la compagna Sofia Goggia, che sta affrontando un momento davvero tosto dopo il nuovo infortunio. La bergamasca ha riportato una frattura a tibia e malleolo per la quale è stato necessario un intervento chirurgico e a causa del quale non potrà portare a termine la sua stagione sciistica di Coppa del Mondo.

Federica Brignone non ha fatto il minimo cenno a Sofia Goggia, ma a tal proposito è intervenuta la manager, spiegando che è stato solo per motivi di tempo: “solo un problema di tempo. Purtroppo non l’hanno neppure fatta parlare. Sono tempi televisivi“, ha precisato Giulia Mancini.

Effettivamente Federica Brignone non ha avuto modo e tempo di parlare di niente e nessuno. La campionessa, dopo aver sceso la scalinata dell’Ariston, ha potuto solo ‘invitare’ Marco Mengoni ad imparare a sciare per poi presentare l’artista in gara di turno

Il saluto di Fiorello

Prima dell’inizio della prima serata del Festival di Sanremo, invece, Rosario Fiorello ha mandato un dolce messaggio a Sofia Goggia. “Volevamo fare un saluto e mandare un abbraccio fortissimo ad una nostra amica, a Sofia Goggia, noi siamo grandi sciatori e siamo vicini a Sofia, quindi forza Sofia, dai dai dai, rimettiti in piedi“, ha affermato lo showman al TG1.

La campionessa bergamasca condiviso nelle sue Storie Instagram il messaggio di Fiorello.