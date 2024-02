Sanremo 2024, chi è Clara Soccini? Da “Mare Fuori” al record dell’Ariston

SportFair

Una delle giovani attrici più chiacchierate della tv italiana coltiva, parallelamente, la passione per la musica. E la sua voce non passa inascoltata. Clara Soccini, vincitrice di Sanremo Giovani (la prima donna a vincere 14 anni dopo Arisa), in gara a Sanremo 2024 con “Diamanti Grezzi“, è pronta a fare il grande salto al cospetto del panorama più prestigioso della musica italiana.

Sanremo 2024: chi è Clara Soccini? Carriera e vita privata

Clara Soccini è nata a Travedona Monate, provincia di Varese, il 25 ottobre 1999, sotto il segno dello scorpione. Dopo aver conseguito la maturità al liceo linguistico si è trasferita a Milano. Durante il lockdown si è dedicata alla sua passione per la musica seguendo lezioni di canto e pianoforte, successivamente ha pubblicato alcune delle sue performance su Instagram attirando l’attenzione di alcuni artisti famosi.

Nel 2020 ha collaborato in “Io e te” del rapper Nicola Siciliano. Successivamente ha pubblicato “Freak”, “Ammirerò”, “Bilico” e “Il tempo delle mele” con il produttore Michele Canova. La notorietà musicale è arrivata grazie a “Origami all’alba”, disco di platino, mutuato dalla serie tv Mare Fuori. Successivamente ha collaborato con MV Killa in “Replay” e con Mr. Rain in “Un milione di notti”.

Clara Soccin è Crazy J in “Mare Fuori”

Alla carriera musicale Clara affianca quella da attrice. I telespettatori RAI l’avranno sicuramente riconosciuta: è Giulia, in arte Crazy J, la trapper della fortunata serie tv “Mare Fuori“. Entrata nel cast nella terza stagione e confermata nella quarta, Clara interpreta il personaggio di una ragazza molto problematica che spesso crea caos e sofferenza alle persone che hanno a che fare con lei. Un personaggio dal carattere diametralmente opposto a quello di Clara che ha definito la sua interpretazione una vera e propria sfida. L’unico punto che le accomuna è l’amore per la musica.