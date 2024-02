Sanremo 2024, chi è Aitana? La popstar di “Mariposas” che duetta con Sangiovanni

SportFair

La serata del venerdì è sempre una fra le più attese della settimana di Sanremo. Il giorno che precede la finale è dedicato alla serata dei duetti, quella nella quale i cantanti in gara vengono affiancati da un altro artista fuori concorso per un’esibizione utile a competere per la singolare classifica della serata con in palio il trofeo della serata cover.

Sangiovanni ha effettuato una scelta auto-referenziale puntando su un medley italiano-spagnolo di “Farfalle”, la hit che portò all’esordio a Sanremo. Al suo fianco ci sarà Aitana. Scopriamo chi è.

Sanremo 2024: chi è Aitana? Biografia e carriera della cantante

Aitana Ocana Morales è nata a Barcellona il 27 giugno 1999, figlia di Cosme Ocana e Belen Morales. Si appassiona alla musica da bambina e all’età di 15 anni carica si YouTube le prime cover di canzoni famose e qualche propria produzione. Nel 2017 prende parte alla 9ª edizione di “Operacion Triunfo”, versione spagnola del programma “Operazione Trionfo” visto in Italia dal 2002 al 2011.

Grazie alla partecipazione al programma, nel quale arriva seconda, accede alle selezioni per l’Eurovision Song Contest, per rappresentare la Spagna, ma si classifica anche qui al secondo posto. Da qui la sua carriera spicca il volo. Escono i singoli “Lo malo” (2017) doppio disco di platino, “Telefono” (2018) doppio platino. Nel 2019 tocca all’album “Spoiler”. Negli ultimi anni ha collaborato con tante star internazionali fra i quali Katy Perry e David Bisbal.

Aitana, non solo musica: l’esperienza da attrice

Parallelamente alla carriera di cantante, Aitana coltiva anche quella di attrice. Nel 2022 ha recitato in “La nostra ultima occasione”, serie romantica di Disney+, insieme all’allora partner Miguel Bernardeau. Ha anche composto e interpretato la colonna sonora della serie con 8 brani originali. In tv ha preso parte, inoltre, a “The Voice Kids” 2020 nel ruolo di giudice, mentre ha svolto un cameo nella serie “Elite” su Netflix.

La vita privata di Aitana: gossip e fidanzati

Ai tempi di “Operacion Triunfo” la giovane cantante ha interrotto la relazione con il fidanzato dell’epoca, Vicente Rodriguez, dopo essersi innamorata di Luis Cepeda, concorrente in gara. La relazione destò grande scalpore per la differenza di 10 anni fra i due. L’amore durò poco. Aitana, successivamente, si fidanzò con Miguel Bernardeau, relazione interrotta nel 2022. L’anno successivo la cantante ha iniziato una frequentazione con il collega colombiano Sebastian Yatra.

Aitana e la collaborazione con Sangiovanni: da “Mariposas” a Sanremo 2024

A giugno 2022 esce su tutte le piattaforme streaming “Mariposas”, la versione spagnola del brano “Farfalle” di Sangiovanni, cantanta da entrambi gli artisti. La canzone raggiunge un discreto successo in Spagna piazzandosi bene nelle classifiche radiofoniche. Questa sera, nella serata duetti di Sanremo 2024, i due si esibiranno in un medley dei due pezzi in versione italo-spagnola.