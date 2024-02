Sanremo 2024, Amadeus vs Paola Ferrari: la pungente risposta della giornalista

SportFair

Inizia domani il Festival di Sanremo 2024. L’attesa è quasi terminata e il clima si fa già incandescente. In attesa di poter parlare dei brani in gara, adesso a far discutere è un simpatico botta e risposta tra il direttore artistico e Paola Ferrari.

Nella conferenza stampa di oggi Amadeus ha esordito con una battuta: “con queste luci sembro Paola Ferrari“.

“Io ho le lenti a contattato e con queste luci, che non avevo durante gli altri anni, non vi vedo bene. Questo è il modello Paola Ferrari”, ha affermato Amadeus.

Non è tardata ad arrivare la risposta della giornalista.

La risposta di Paola Ferrari

“MA AMA….. lo sai che le uso per appiattirmi il NASO …ti adoro”, ha scritto, con ironia, la conduttrice di Novantesimo Minuto sul proprio profilo Instagram