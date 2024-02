Russia-Ucraina alle Olimpiadi, Errigo: “dopo quanto accaduto a Milano…”

SportFair

I rapporti tra Russia e Ucraina sono ai minimi storici dopo l’invasione armata del febbraio 2022 ma, mentre sul campo di battaglia imperversa la furia del conflitto armato, in altri ambiti le due nazioni si trovano a doversi confrontare in maniera ‘amichevole’. Parliamo dello sport, per esempio, e della possibilità che alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 atleti russi e atleti ucraini possano trovarsi gli uni contro gli altri. Sfide che, inevitabilmente, assumerebbero una connotazione politica e sociale, ancor prima che sportiva.

Il commento di Arianna Errigo

Intervenuta sull’argomento ai microfoni di “LaPresse”, Arianna Errigo, due volte campionessa del mondo di fioretto nel 2013 e 2014 e oro nel fioretto a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012, ha dichiarato: “è ovvio che sia una situazione non semplice, visto anche l’episodio accaduto all’ultimo Mondiale di Milano (la squalifica dell’ucraina Kharlan per la mancata stretta di mano alla russa Smirnova, ndr). La Russia è una squadra molto forte e la sua partecipazione è stata ristretta solo a pochi atleti a livello individuale e senza bandiera, ma parliamo di una realtà dei fatti più grande di noi atleti, che in qualche modo, inevitabilmente, ricade sullo sport”.