Rubens Barrichello dice addio al suo Speedy, lo sfogo sui social: “morto per colpa dei mozziconi di sigarette”

Rubens Barrichello furioso e straziante sui social. L’ex pilota di Formla 1, vincitore di 11 GP, è devastato dopo la morte del suo cane Speedy, un Cavalier King Charles Spaniel.

Qualche giorno fa Barrichello ha condiviso sui social le foto del suo cagnolino, volato in cielo e ha poi raccontato cosa è accaduto al suo caro amico a quattro zampe: è deceduto dopo aver mangiato 11 mozziconi di sigaretta che gli hanno danneggiato lo stomaco.

L’addio di Rubens Barrichello a Speedy

“Mio Speedy, te ne sei andato troppo presto, amico mio. Posso solo ringraziarti per la gioia del nostro viaggio insieme. Ti amerò per sempre“, ha condiviso Barrichello sui social.

Lo sfogo di Barrichello sui social

L’ex pilota della Ferrari, della Honda e della Williams ritiene che il suo cane Speedy abbia consumato mozziconi di sigaretta, che altri proprietari di cani potrebbero aver fumato, durante una passeggiata.

“Un giorno mio figlio è andato a trovare Speedy e ha visto che c’erano molti mozziconi di sigaretta. Il suo stomaco si è lacerato, sviluppando una malattia che impediva al suo corpo di produrre una proteina fondamentale… Non poteva più mangiare. Aveva una diarrea sanguinolenta e ha iniziato a dimagrire sempre più“, ha spiegato il 51enne pilota brasiliano.

Rubens Barrichello, terzo pilota con più Gran Premi nella storia della Formula 1, raccomanda ai proprietari di cani di essere più responsabili quando fumano e gettano le sigarette per terra: “prendiamo gli escrementi del cane con un sacchetto e li buttiamo dentro la spazzatura, quindi sarebbe buona educazione se anche chi fuma avesse questo atteggiamento… Io ho una passione per i cani. Non parlo male di nessuno“, ha concluso.