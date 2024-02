Risultati Elimination Chamber: Perth, trionfano Becky Lynch e Drew McIntyre  

SportFair

Atmosfera senza precedenti e spettacolo indimenticabile all’Optus Stadium di Perth, per Elimination Chamber: Perth, l’ultimo Premium Live Event prima di WrestleMania XL. Una kermesse meravigliosa, con un pubblico totalmente coinvolto (più di 52mila presenti) che non ha mai smesso di cantare e incitare le Superstar. A chiudere la serata in trionfo è stata l’australiana Rhea Ripley, accolta da un’ovazione del pubblico australiano. Rhea, trascinata dal WWE Universe, batte Jax con il Riptide, dopo un match di grande sofferenza.

A WrestleMania XL ci sarà il match che tutti si aspettavano: ad affrontare Rhea Ripley sarà Becky Lynch, uscita vincitrice dall’Elimination Chamber femminile. In un finale a 3, The Man approfitta dello schienamento improvviso di Bianca Belair, per merito di Liv Morgan, sorprendendo proprio Liv con la Manhandle Slam. Nel match per i titoli di coppia femminili si confermano al top le Kabuki Warriors, che tracciano la loro strada verso WrestleMania.

Spettacolo nell’Elimination Chamber maschile, con Drew McIntyre che trionfa: lo scozzese sfiderà Seth Rollins per il World Heavyweight Championship a WrestleMania XL. Decisiva l’interferenza di Logan Paul nel finale a 2 tra Drew e Randy Orton. Il campione degli Stati Uniti consegna la vittoria a McIntyre, in un match nel quale AJ Styles aveva impedito a LA Knight di andare avanti. Durante il Grayson Waller Effect si è presentato Cody Rhodes, che ha lanciato una sfida a The Rock per un futuro match 1 vs 1, scaturendo l’ovazione del WWE Universe.

Finn Balor e Damian Priest, con tantissima fatica, si confermano Undisputed Tag Team Champions. Il Judgment Day vince grazie alla doppia Chokeslam dal paletto di Priest su Bate e Dunne, con Balor che si prende il cambio e chiude con il Coup de Grace.

I risultati dei match di WWE Elimination Chamber: Perth

WWE Women’s Tag Team Championship

Vincitrici: The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane) vs Candice LeRae & Indi Hartwell

Elimination Chamber Match – Women’s World Championship Match a WrestleMania XL

Vincitrice: Becky Lynch vs Liv Morgan vs Bianca Belair vs Raquel Rodriguez vs Tiffany Stratton vs Naomi

Undisputed WWE Tag Team Championship

Vincitori: The Judgment Day (Finn Balor & Damian Priest) vs Pete Dunne & Tyler Bate

Elimination Chamber Match – Men’s World Heavyweight Championship Match a WrestleMania XL

Vincitore: Drew McIntyre vs Randy Orton vs LA Knight vs Kevin Owens vs Logan Paul vs Bobby Lashley

Women’s World Championship

Vincitrice: Rhea Ripley vs Nia Jax