Regno Unito in apprensione, Re Carlo ha il cancro: l’annuncio dalla Famiglia Reale

“Durante il recente ricovero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, un diverso motivo di preoccupazione è stato notato. Successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro“. Con questo comunicato pubblicato su “X” la Famiglia Reale britannica ha dato una notizia che tutti i sudditi britannici non avrebbero mai voluto apprendere: Re Carlo ha il cancro.

L’annuncio è stato dato inizialmente, in forma privata e personale, dallo stesso Carlo alla famiglia: secondo la BBC Harry tornerà nel Regno Unito dalla California per vedere il padre.

Re Carlo ha il cancro: l’annuncio

Lo scorso 29 gennaio, Re Carlo, 75 anni, aveva lasciato la London Clinic dopo il ricovero di tre notti successivo all’intervento chirurgico pianificato e riuscito. Oggi l’annuncio: “Sua maestà ha cominciato oggi un programma di trattamento regolare, durante il quale gli è stato consigliato dai medici di rinviare gli impegni rivolti al pubblico“.

Carlo, si legge nel comunicato di Buckingham Palace, continuerà comunque ad occuparsi degli affari di Stato. “Il Re è grato al team medico per il loro rapido intervento, che è stato reso possibile grazie alla sua recente visita ospedaliera. Rimane totalmente ottimista circa il trattamento e non vede l’ora di tornare il prima possibile al pieno servizio pubblico. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per evitare speculazioni“.

Re Carlo ha il cancro: la ricostruzione del “Times”

Secondo quanto si apprende dal “Times”, Carlo avrebbe accusato i primi sintomi subito dopo Natale. In quel periodo gli era stato diagnosticato un ingrossamento della prostata, considerato benigno. Lo scorso 26 gennaio si è recato presso la stessa clinica nella quale si trova tutt’ora ricoverata la principessa Kate (operata all’addome). È stato dimesso, come detto, il 29 gennaio.

Attualmente non si conoscono i dettagli sulla forma di cancro che ha colpito Re Carlo, la cui diagnosi sarebbe avvenuta dopo l’intervento al quale si è sottoposto. Il cancro non dovrebbe essere alla prostata.