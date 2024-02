Razzetti da applausi: bronzo nei 200 misti ai Mondiali di Doha, 21 anni dopo Rosolino

SportFair

Due su due: Razzetti si mette al collo un’altra pazzesca medaglia. Il campione azzurro sale nuovamente sul podio ai Mondiali di nuoto di Doha 2024 e lo fa nei 200 misti, dove una medaglia mancava da 21 anni, da Rosolino a Barcellona nel 2003.

Dopo il delfino Razzetti era quinto, nel dorso, poi, ha perso posizioni, scivolando in settima posizione, nella rana l’azzurro è riuscito a recuperare, tornano al quinto posto, infine, nello stile libero, l’esplosione finale: l’azzurro è riuscito a risalire fino in terza posizione.

Per Razzetti si tratta di uno splendido bis: dopo l’argento di ieri nei 200 delfino, l’azzurro si mette al collo un importantissimo bronzo.

Le parole di Razzetti dopo il bronzo

“Sono contento, non era per niente scontata la medaglia oggi, sapevo che sarebbe stata una gara difficile, ero più rilassato rispetto a ieri, ho dato il massimo, non ho il dorso che avevo a Riccione a novembre, ma va bene così, per come mi sentivo una settimana prima di venire qua sono contento. Non era per nulla scontata. Già prendere una medaglie per me era molto importante, ne ho prese due, quindi ancora meglio. Dobbiamo continuare così a fare ancora meglio“, queste le parole di Razzetti ai microfoni Rai.