Georgina Rodriguez censurata da un quotidiano iraniano: modificato il Lato B della compagna di CR7 | FOTO

Un quotidiano iraniano è finito sotto i riflettori per aver censurato Georgina Rodriguez. Il giornale, Hamshahrí, la cui redazione dipende dal consiglio comunale di Teheran, ha appiattito la sagoma della compagna di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo 39°compleanno lo scorso 5 febbraio e sui social sono stati condivisi dei dolci scatti di famiglia, con la torta: “grato di aver trascorso il mio 39esimo compleanno nel migliore dei modi: con la mia famiglia e allenandomi di nuovo sul campo“, ha scritto il calciatore dell’Al-Nassr insieme ad alcune immagini della serata.

La foto, semplicissima, ritraeva la famiglia al completo, Cristiano, Georgina, Cristiano Jr e i piccoli Eva, Mateo e Bella Esmeralda. Mancava solo Alana Martina, la prima figlia biologica in comune del portoghese e della modella.

Nonostante la semplicità della foto, il quotidiano iraniano Hamshahrì, ha trovato un dettaglio da… censurare: la foto originale sembra non essere stata gradita e per questo motivo è stata pubblicata una versione ritoccata.

Il giornale, scritto, edito e pubblicato dal consiglio comunale di Teheran, ha tagliato il Lato B di Georgina per evitare di mettere in risalto il suo sedere.

Tante attiviste per i diritti delle donne si sono ribellate, denunciando pubblicamente le azioni del regime iraniano.

