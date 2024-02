Quanto ha guadagnato Jasmine Paolini vincendo il WTA di Dubai? Il ricco montepremi

SportFair

Jasmine Paolini ha vinto il primo torneo 1000 della sua carriera. La tennista italiana si è imposta nella finale del WTA di Dubai contro Anna Kalinskaya, trionfando in rimonta dopo aver perso il primo set. Una gioia grandissima per la tennista italiana che a partire da lunedì sarà la nuova numero 14 del ranking WTA. Una soddisfazione non solo sportiva ma anche economica.

Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini vincendo il WTA di Dubai?

Un torneo 1000 è inferiore solo a uno Slam, sia come prestigio della vittoria, sia per quanto riguarda il montepremi. E quello di Dubai, come spesso accade per gli eventi sportivi a queste latitudini, è un torneo piuttosto ricco. Ne sarà felice Jasmine Paolini che grazie al successo nel WTA di Dubai incassa un assegno del valore di 488.775 euro.