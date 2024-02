Qualificazioni EuroBasket 2025: l’Italia mette la seconda, Ungheria ko

SportFair

Du su due. L’Italbasket non sbaglia nel secondo match delle qualificazioni ai prossimi Europei e continua a confermarsi in un ottimo momento di forma. La squadra di Gianmarco Pozzecco si è imposta contro l’Ungheria con il punteggio di 83-62 nella partita giocata a Szombathely, in Ungheria e ha bissato la vittoria all’esordio contro la Turchia.

I migliori marcatori degli azzurri sono stati Bortolani e Tessitori, con 12 punti. L’Italia vola in testa alla classifica del girone con quattro punti dopo due vittorie consecutive e nel prossimo match dovrà vedersela contro l’Islanda. Appuntamento al 22 novembre.