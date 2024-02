Putin intervistato da Tucker Carlson, la battuta sul Super Bowl: “giocate a calcio con le mani?”

SportFair

Vladimir Putin ha parlato agli americani e degli americani. Una particolare intervista, che ha fatto molto discutere, quella rilasciata al controverso giornalista Tucker Carlson. Tanti gli argomenti di un certo peso toccati: dalla guerra in Ucraina al rapporto con gli USA, dalle future elezioni per il nuovo Presidente americano ai rapporti con Biden e Trump.

Putin si è dimostrato molto diplomatico, ha speso parole concilianti verso gli USA (“non vogliamo la guerra“), pur senza arretrare sulle proprie posizioni in materia di politica estera e interna.

Putin e la battuta sul Super Bowl 2024

C’è stato anche spazio per qualche argomento ‘più leggero’, come lo sport. Carlson ha chiesto al presidente russo se seguisse gli sport americani, in particolare l’imminente Super Bowl. Putin ha risposto: “in effetti sì. La Russia è una grande nazione sportiva. Recentemente abbiamo ospitato le Olimpiadi invernali e la Coppa del mondo. Ci piacciono tutti gli sport“.

Parlando più approfonditamente sul football americano, Putin ha rifilato una stoccata agli americani giocando sulla traduzione ‘football’ – ‘calcio’: “è uno sport interessante. Ma perché lo chiamate calcio quando il pallone si gioca quasi sempre con le mani? A volte sembra anche inutilmente violento“.

Putin guarderà il Super Bowl? “La partita non verrà trasmessa in Russia“, ha risposto Putin sottolineando che si perderà anche Taylor Swift.