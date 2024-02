Tachicardia anomala, Peter Sagan si opera oggi al cuore

SportFair

Imprevisto per Peter Sagan, il cuore del ciclista slovacco fa i ‘capricci’. L’ex campione del mondo di ciclismo su strada si sottoporrà oggi ad un intervento chirurgico dopo una tachicardia anomala.

Domenica scorsa Sagan si trovava a Valencia per una gara di mountain bike e sul traguardo la sua frequenza cardiaca ha superato i 200 battiti al minuto. Lo slovacco ha subito pensato a Colbrelli e dopo le prime valutazioni sul posto il ciclista ed il suo staff si sono spostati in Italia per degli accertamenti, a seguito dei quali si è deciso di intervenire.

Peter Sagan e l’intervento al cuore

Peter Sagan è ricoverato ad Ancona: lo slovacco si è rivolto al cardiologo Roberto Corsetti, che ha effettuato una serie di test sul ciclista slovacco, al termine dei quali sono emersi diversi episodi di tachicardia anomala ad elevata risposta ventricolare.

Per questo motivo oggi Sagan si sottoporrà ad un’operazione, all’ospedale universitario Lancisi di Ancona: il ciclista si sottoporrà ad un’ablazione al cuore per verificare gli impulsi elettrici.

L’intervento sarà diretto dal dottor Antonio Dello Russo, affiancato dal dottor Corsetti. Niente di preoccupante per Sagan, che ha già ricevuto la telefonata del collega e amico Viviani, che nel 2021 si è sottoposto allo stesso tipo di intervento. Lo slovacco potrebbe tornare presto in bici per inseguire il suo sogno olimpico.

“L’intervento è in day hospital e tra qualche giorno Peter sarà di nuovo in bicicletta per prepararsi al meglio per i prossimi impegni“, ha affermato il suo d.s. Patxi Vila.