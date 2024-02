Pantani, 20 anni dalla morte: coreografia da brividi della Curva del Cesena | VIDEO

SportFair

Nella serata di martedì è andata in scena la partita del campionato di Serie C Girone B Cesena-Arezzo e la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un autogol di Chiosa. Il Cesena vola in classifica e si avvicina a grandi passi alla promozione in Serie B: attualmente occupa la prima posizione con addirittura 15 punti di vantaggio sulla seconda, la Torres.

Sono passati 20 anni dalla morte di Marco Pantani, uno dei più grandi ciclisti italiani della storia. Il 14 febbraio 2004 il corpo senza vita del campione romagnolo veniva trovato in una stanza del residence Le Rose di Rimini. In occasione della partita di Serie C, i tifosi del Cesena hanno deciso di omaggiare l’ex ciclista, nato proprio a Cesena: un’immagine del Pirata in maglia rosa e un verso de ‘L’ultima salita’ dei Nomadi: “corri ancora adesso lo sento… il vento non ti prenderà mai”.

🚴 x ⚽️ On the 20th anniversary of his death, Cesena’s Curva remember the legendary cyclist Marco Pantani “Run again now, I feel it… the wind will never catch you” Il Pirata was born in Cesena and won the TdF-Giro double in 1998. He died of cocaine poisoning in 2004, age 34 pic.twitter.com/alMFMfMGMB — Calcio England (@CalcioEngland) February 13, 2024