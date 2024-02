Olimpiadi di Parigi 2024: tre ufficiali di gara italiani per pallavolo e beach volley

SportFair

Tre ufficiali di gara azzurri a Parigi. La FIVB ha ufficializzato la designazione dei fischietti italiani che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Daniele Rapisarda, Stefano Cesare e Davide Crescentini sono stati infatti nominati dalla federazione internazionale rispettivamente come Challenge Referee, Arbitro per il torneo di pallavolo e Arbitro per il torneo di beach volley.

La notizia testimonia ancora una volta il ruolo di primo piano della scuola arbitrale italiana, che si conferma tra le eccellenze del movimento pallavolistico mondiale.

Le parole di Luigi Roccatto (Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara FIPAV): “Siamo davvero molto felici ed orgogliosi di queste designazioni. È la prima volta che la FIPAV riesce ad avere due arbitri designati per il torneo di pallavolo nella stessa edizione dei Giochi Olimpici, non era mai successo precedentemente.

Abbiamo avuto inoltre un’ulteriore designazione nel torneo beach volley. Tutto questo ci rende davvero molto contenti. Stefano Cesare e Daniele Rapisarda sono stati designati per il torneo di pallavolo, Stefano come arbitro e Daniele in qualità di Challenge Referee; Davide Crescentini è stato designato, invece, come arbitro per il beach volley. Questo è un risultato molto importante per l’intero movimento arbitrale italiano. Qual è il segreto? Il merito di queste designazioni in primis è dei protagonisti e delle loro capacità tecnico/gestionali di altissimo livello, facilitate dall’elevato livello dei nostri campionati, sia indoor, che di beach, i quali permettono ai nostri arbitri di sviluppare competenze di assoluto rilievo. Di fondamentale importanza è il supporto della Federazione Italiana Pallavolo e del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, grazie soprattutto ai grandi investimenti des tinati alla formazione”.