Olimpiadi Parigi 2024 a rischio? Sembra la trama di un film: furto clamoroso alla stazione di Parigi

L’emittente tv francese Bfmtv ha dato una particolare notizia in merito ai Giochi Olimpici 2024, successivamente confermata anche dalla polizia. Una borsa contenente i piani di sicurezza per le Olimpiadi di Parigi 2024 è stata rubata su un treno alla stazione Gare du Nord nella capitale francese.

Il furto dei piani di sicurezza delle Olimpiadi di Parigi 2024

All’interno della borsa erano presenti un pc e due chiavette USB di proprietà di un ingegnere del municipio di Parigi, che aveva collocato durante il viaggio la sua borsa nella cappelliera del treno alla Gare du Nord, proprio sopra al suo sedile.

Poichè il suo treno era in ritardo, l’uomo ha deciso di cambiare treno, ma al momento di recuperare il bagaglio si è accorto del furto e lo ha subito denunciato. L’ingegnere era in possesso dei piani della polizia municipale per la messa in sicurezza delle Olimpiadi estive.

Un furto clamoroso che il municipio di Parigi non ha ancora commentato, ma fonti concordanti sottolineano che i balconi del centro città “rappresentano un rischio per la folla che guarda la cerimonia di apertura delle Olimpiadi“. Durante i Giochi saranno impiegati 2000 agenti della polizia municipale e circa 35000 addetti alla sicurezza.