Dito verso il cielo e canotta col numero 8: i Lakers svelano la statua di Kobe Bryant | VIDEO

I Los Angeles Lakers hanno presentato alla Crypto.com Arena la statua di Kobe Bryant, una scultura con la leggendaria star NBA che indossa il suo numero 8 e con la mano destra alzata verso il cielo.

Kobe era un pianificatore e aveva tutto sotto il suo controllo: l’ex star NBA aveva progettato anche la sua statua. La leggenda sapeva che prima o poi ne avrebbe avuta una e ha definito lui stesso tutti i dettagli.

La scultura, la più grande tra tutte quelle che salutano i tifosi dei Lakers prima di entrare nell’Arena da 20mila posti, è proprio ciò che Kobe Bryant voleva: con l’8′ nella storica giornata da 81 punti.

La statua rappresenta il giocatore che indica il cielo mentre cammina. Kobe indossa la divisa bianca, che allora veniva indossata solo la domenica. La statua corrisponde all’immagine di Kobe che cammina verso la panchina dopo aver segnato il tiro libero con cui ha raggiunto gli 81 punti , il secondo punteggio NBA e record nella franchigia californiana, dove hanno giocato quasi tutti i migliori giocatori della storia.

Vanessa Bryant ha rivelato che ce ne sono altre due in arrivo, una con la figlia Gigi, morta anche lei nell’incidente in elicottero che costò la vita a Kobe nel gennaio 2020, e un altro del giocatore con il ’24’. “Per la cronaca, Kobe ha scelto la posizione che vedrete. Quindi, se qualcuno ha un problema con questo, mi dispiace. È quello che è”, ha affermato la moglie di Bryant.

La statua è dedicata a “Kobe Bean Bryant – ‘Black Mamba’.”

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.

Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024