NBA, pessime notizie per Embiid: dovrà operarsi, fuori a tempo indeterminato

Pessime notizie per i Sixers e Joel Embiid. Il cestista camerunese, che si è infortunato martedì scorso nel match contro gli Warriors, dopo che un avversario è caduto sul suo ginocchio, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Embiid dovrà operarsi al menisco laterale del ginocchio sinistro e i tempi di recupero non sono ancora chiari. Bisognerà attendere l’intervento per avere chiaro un piano per il suo rientro in campo.

È la fine catastrofica di un momento molto spiacevole nella carriera di Embiid.

Un brutto colpo per Embiid, fuori a tempo indeterminato: il cestista dei Sixers non potrà lottare per il titolo di MVP a causa della nuova regola secondo la quale un giocatore deve giocare un minimo di 65 partite (e 20 minuti ciascuna) per potersi qualificare per il premio. Embiid, che aveva da poco disputato un match con 70 punti, era tra i favoriti, ma dovrà rinunciare a questo titolo, poichè, anche se dovesse tornare in campo prima della fine della stagione, non potrà arrivare a quota 65 partite giocate.

Tempi di recupero

Quando Embiid giocherà di nuovo? Tutto dipende dal tipo di intervento che i medici sceglieranno di eseguire. Dipende se si decide di riparare i tessuti lacerati o se si esegue una meniscectomia e si sceglie di rimuoverli completamente. Se si verificasse questo secondo caso, Embiid potrebbe essere nelle condizioni di riapparire tra poco più di un mese, circa sei settimane, il che lo metterebbe nelle condizioni di arrivare in tempo per i playoff. Se si sceglie la prima opzione, il periodo minimo di assenza sarebbe di quattro mesi, che possono diventare anche 6 o addirittura 9.