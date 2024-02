NBA Infinite, il nuovo gioco mobile con le star del basket USA | INFO e DETTAGLI

SportFair

Level Infinite, gaming brand dedicato a creare esperienze di gioco di alta qualità per un audience globale, e Lightspeed Studios, uno degli sviluppatori più innovativi e di successo al mondo, hanno presentato oggi Rudy Gobert, tre volte All-Star dell’NBA, come portavoce europeo del prossimo NBA Infinite. Il nuovo gioco di basket mobile nonstop PvP che sarà lanciato ufficialmente il 17 febbraio 2024.

Gobert, vincitore di una medaglia d’argento olimpica con la nazionale francese e tre volte defensive player of the year in NBA, sarà l’ambasciatore del brand nei mercati europei per il lancio del gioco. La superstar francese sarà disponibile come personaggio giocabile per i giocatori di tutto il mondo.

È stato inoltre rivelato che il tre volte NBA All-Star Karl-Anthony Towns sarà l’atleta icona di NBA Infinite. Towns non solo sarà il volto di NBA Infinite per il prossimo lancio, ma sarà anche presente nel gioco a livello globale insieme a molti altri importanti giocatori, tra cui De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Ognuno di questi giocatori viene presentato come ambasciatore del brand.

Karl è un tre volte NBA All-Star e due volte selezionato nella terza squadra All-NBA, nonché il Kia Rookie of the Year 2016. Towns ha anche realizzato più di 100 tiri da 3 punti in sei stagioni consecutive. Nel 2022 è diventato il sesto uomo nella storia dell’NBA a segnare 60 punti e prendere 15 rimbalzi in una partita. Towns è il secondo giocatore nella storia dei Timberwolves a segnare 11.000 punti e ha portato la squadra ai playoff nel 2022 e nel 2018. È stato anche il primo giocatore nella storia dell’NBA a vincere lo Skills Challenge e il 3-Point Contest all’All-Star Weekend del 2022. Inoltre, Towns ha vinto lo Starry Three-Point Contest nel 2022.

Le telecronache

Oltre alla potenza delle star di NBA Infinite, i fan potranno godersi le telecronache in gioco del veterano NBA Mark Jones. Jones ha commentato molte partite di alto profilo in NBA, tra cui le finali NBA del 2011 e del 2022. Ha anche condotto la trasmissione SportsCenter di ESPN sulle finali NBA dal 1991 al 1996 e dal 2007 al 2010, ha fatto la telecronaca delle finali NBA 2011 per ESPN 3D e ha condotto la trasmissione di ESPN sugli eventi NBA All-Star, sulla NBA Draft Lottery e sul Draft NBA presentato da State Farm.

NBA Infinite sarà inoltre caratterizzato da emittenti sportive regionali in Germania, Francia e Brasile, che offriranno un’esperienza di gioco coinvolgente e un commento esperto a livello internazionale. Michael Körner è una delle voci tedesche simbolo della pallacanestro fin dai primi anni Novanta. Körner è stato una delle voci che hanno coperto l’NBA in Germania per oltre 15 anni, comprese diverse finali NBA e NBA All-Star Games. La sua passione per il gioco e la sua profonda conoscenza di giocatori, squadre e campionati, unite al suo stile di presentazione unico, lo hanno reso una scelta naturale per NBA Infinite.

Con una carriera di oltre 25 anni di copertura del basket NBA per i mercati di lingua francese, Xavier Vaution è una delle persone chiave del basket per beIN SPORTS France dal 2012. Avendo lavorato a eventi importanti come gli All-Star Game e le NBA Finals, è la scelta perfetta per NBA Infinite in Francia.

Inoltre, Rômulo Mendonça, brasiliano di Divinópolis, Minas Gerais, è un giornalista sportivo dal 2011 e si è guadagnato il plauso per le sue telecronache in diretta di eventi importanti, tra cui le Olimpiadi di Rio 2016 e le NBA Finals del 2018, 2019 e 2022. Continuando a eccellere nella copertura dell’NBA e di altri sport, la narrazione professionale di Rômulo fornisce un livello coinvolgente che migliora l’esperienza di gioco complessiva di NBA Infinite per i giocatori brasiliani.