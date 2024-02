NBA All Star, Tamberi show nel Celebrity Game | VIDEO

SportFair

E’ successo di nuovo: Gianmarco Tamberi, grande amante e appassionato di pallacanestro, è stato invitato a partecipare al Celebrity Game dell’NBA All Star e non ha potuto far altro che accettare l’invito.

Gimbo, campione di salto in alto, si è reso protagonista della partita tra celebrità che apre le danze ad un weekend di sfide e spettacolo, con i più grandi del basket.

Il Team Stephen A., di cui faceva parte Tamberi, non ha purtroppo vinto il match, come desiderava il campione azzurro, ma Gimbo è riuscito comunque a fare grandi cose e mettersi in mostra.

La sfida contro il Team Shannon, con Micah Parsons dei Dallas Cowboys di NFL, premiato come MVP, ha vinto per 100-91, ma le schiacciate di Tamberi stanno facendo il giro del web.

Gimbo è stato autore di due spettacolari schiacciate, mostrando tutte le sue abilità nel salto e nella pallacanestro.

Non avrà vinto l’mvp come voleva, ma Gianmarco Tamberi al Celebrity Game dell’All Star Game #NBA ha comunque trovato il modo di farsi notare pic.twitter.com/6DzivBiMoj — Davide Chinellato (@dchinellato) February 17, 2024

Y si lo llaman para el concurso de volcadas?? Gianmarco Tamberi 🇮🇹 (oro olímpico en salto en alto) se volvió loco en el #AllStar de las celebridades e hizo esto 🤯 📽️ @NBA pic.twitter.com/96C2W7XReA — Locos x la NBA (@LocosxlaNBA) February 17, 2024